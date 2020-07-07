Суд арестовал Ивана Сафронова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство ФСБ о заключении под стражу советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток", - огласил постановление судья Сергей Рябцев.

Защита Сафронова намерена обжаловать его арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Елисеев.