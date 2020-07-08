Сотни украинских военнослужащих привлечены к тушению пожара в Луганской области

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Почти 400 военнослужащих и около 30 единиц техники из состава Операции объединенных сил (ООС, силовой операции в Донбассе) привлечены к тушению масштабного пожара на подконтрольной правительству Киева территории Луганской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ООС.

"В тушении пожара задействованы мощные резервы. Сейчас почти 400 военнослужащих Вооруженных сил и около 30 единиц техники активно помогают тушить пламя и ликвидировать очаги возгорания", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ликвидации огня задействованы "подразделения, которые находятся в резерве и в районах отвода [войск от линии соприкосновения в Донбассе]".

Кроме того, привлечены тыловые подразделения, военные пожарные команды, врачебно-сестринские бригады. "Для эвакуации обожженных больных работают более 15 экипажей санитарных автомобилей и восемь вертолетов Ми-8", - добавили в пресс-службе.

По информации главы МВД Украины Арсена Авакова, в результате пожара в Новоайдарском районе Луганской области погибли шесть человек. "Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Предварительно шесть человек погибло", - процитировала в Twitter пресс-служба министерства Авакова.

Министр сообщил, что в районе работают более 1 тыс. спасателей, все подразделения МВД, "пожарным помогают более 500 полицейских". На помощь спасателям Луганской области прибыли специалисты из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. "Только из Краматорска [Донецкой области] вылетело два пожарных самолета АН-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется", - заверил Аваков.

По данным ГСЧС, пожар возник 6 июля и начался с возгорания сухой травы и лесного массива на территории сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района Луганской области. Площадь возгорания составляла 50 га. Вечером того же дня пожар был локализован, однако в дальнейшем в связи с сильными порывами ветра - до 25 м/с - и высокой температурой воздуха - до плюс 38 градусов - огонь начал распространяться в направлении населенных пунктов, охватив в дальнейшем село Смоляниново и дачный поселок. Кроме того, пожарные тушат огонь в селе Капитаново Новоайдарского района, где площадь возгорания составляет около 40 га. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером провел экстренное совещание в связи со сложившейся ситуацией. Глава государства распорядился отправить на помощь спасателям подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.