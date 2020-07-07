Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

ТАСС, 7 июля. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля УАЗ в Рязанской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в УГИБДД по Рязанской области.

"Сегодня в 17:30 в селе Заборье Рязанского района произошло столкновение автомобиля УАЗ под управление 51-летнего жителя села Заборье и автобуса Peugeot под управлением 47-летнего жителя Рязани. В результате ДТП пострадало четыре человека", - уточнили в управлении.

В какой машине находились пострадавшие пассажиры, не уточняется. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.