Гособвинение запросило 9 лет лишения свободы экс-ректору КНИТУ по делу о мошенничестве

ТАСС, 7 июля. Гособвинение запросило суд назначить наказание бывшему ректору Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Герману Дьяконову в виде 9 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Гособвинение запросило 9 лет для Дьяконова, он обвиняется по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, между КНИТУ и ПАО "Газпром" был заключен договор пожертвований, согласно которому на счет вуза было перечислено более 23 млн рублей. Как стало известно в ходе судебного процесса, бывший ректор Дьяконов дал указания проректору Александру Кочневу о необходимости обналичивания денег, поступивших от "Газпрома". Затем ассистент кафедры инноватики химической технологии КНИТУ Игорь Дубовик подыскивал фирмы-одновневки, через которые можно было обналичить деньги, утверждают следователи.

После этого, по версии следствия, были заключены фиктивные договоры между КНИТУ и ООО "Юмитрейд", согласно которым деньги в размере 1,3 млн рублей переводились на счет компании, обналичивались и передавались Дубовику, а дальше Кочневу. Кочнев передавал деньги в московскую компанию по поручению Дьяконова, полагают следователи.