Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.

Об этом сообщил журналистам адвокат Евгений Смирнов.

"Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку спецслужбам Чехии в 2017 году", - сказал он.

По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, следствие ФСБ заявляет, что дело в отношении советника главы Роскосмоса касается его журналистской деятельности, а сама госкорпорация фигурирует в деле только как нынешнее место работы Сафронова.

Защита Сафронова сообщила, что дело в его отношении насчитывает уже семь томов, хотя было возбуждено только 6 июля. "В нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками", - сказал Павлов, отметив, что за Сафроновым долго следили и собирали информацию.

Павлов также сообщил, что США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.

ФСБ считает, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, выполнил их задание в 2017 году, рассказали адвокаты. Адвокат Сергей Малюкин отметил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку обвиняемого с чешскими спецслужбами, однако сторону защиты с ней не ознакомили.