ФСБ задержала в Калининграде четырех вербовщиков террористической организации

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления ФСБ совместно с пограничниками задержали четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.

"Выявлена и пресечена преступная деятельность членов региональной законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России) <...> В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены четверо граждан Центрально-Азиатского региона, которые осуществляли вербовку и идеологическую подготовку трудовых мигрантов, которые прибывали (в область) из регионов Центральной Азии, для последующей их переправки в зону боевых действий", - сообщила Исправникова.

В ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика международной террористической организации. В настоящее время вербовщики задержаны. Устанавливаются обстоятельства их деятельности.