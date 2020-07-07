В Крыму отправили под домашний арест одного из подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя отправил под домашний арест инвалида первой группы по зрению Александра Сизикова, задержанного во вторник в числе семи подозреваемых по делу запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщила ТАСС адвокат Сафие Шабанова.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ранее сообщили о задержании в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". У задержанных изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

"Мой подзащитный Александр Сизиков. Сегодня избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц 26 дней до 2 сентября. Его заболевание не позволяет поместить его в СИЗО. Он инвалид первой группы по зрению. Ему вменяют ч. 1 ст. 205.5 "Организация террористической группировки", - сказала Шабанова.

Адвокат еще одного из задержанных Эмиль Курбединов сообщил, что ожидает рассмотрения меры пресечения шести другим подозреваемым в среду. "У следствия есть 48 часов, но, как показывает практика, обычно это случается на следующий день", - пояснил Курбединов.