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Арест Ивана Сафронова

В материалах дела сказано, что Сафронов совершил преступление из корыстных побуждений

Также сообщается, что он работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса и бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, по версии следствия, совершил преступление из корыстных побуждений. Это следует из материалов дела, которые огласил адвокат Сафронова Евгений Смирнов.

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"Задание, направленное на сбор и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке в 2017 году. Работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии", - зачитал адвокат. "Он совершал эти действия из корыстных побуждений", - говорится в материалах дела.

Во вторник утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как заявил позднее журналистам адвокат Евгений Смирнов, ФСБ подозревает Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.

ФСБ России возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.

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РоссияАрест Ивана Сафронова
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