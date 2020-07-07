Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований [Национальной полиции Украины] получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. Сегодня, 7 июля, в ходе проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе Киева", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что задержанные "были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран". В пресс-службе добавили, что готовятся материалы для "принудительного выдворения задержанных за пределы Украины".