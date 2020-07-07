{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

Сообщается, что они планировали серию тяжких преступлений

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований [Национальной полиции Украины] получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. Сегодня, 7 июля, в ходе проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе Киева", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что задержанные "были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран". В пресс-службе добавили, что готовятся материалы для "принудительного выдворения задержанных за пределы Украины".

Теги
УкраинаРоссия
Открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы ликвидировали
Площадь возгорания составила 10 кв. м
Читать полностью