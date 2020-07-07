Источник: факт разглашения Сафроновым гостайны подтверждается экспертизой по делу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следствие провело экспертизу по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которая подтвердила факт разглашения им гостайны. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"В материалах дела есть выводы экспертизы, подтвердившая выводы следствия о разглашении Сафроновым гостайны", - сказал собеседник агентства.

Во вторник утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как заявил позднее журналистам адвокат Евгений Смирнов, ФСБ подозревает Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.

ФСБ России возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.