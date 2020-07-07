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НИИ биохимии загорелся на юго-западе Москвы

По данным источника в экстренных службах, с крыши здания идет густой черный дым

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Густой черный дым наблюдается над НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступила заявка, что по адресу: улица Миклухо-Маклая, 16/10 к. 1, где расположено федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук, с крыши идет густой черный дым", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на крыше возможно нахождение газовых баллонов, наблюдается открытое горение.

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Россия
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