В материалах ФСБ не фигурирует статья Сафронова о поставках самолетов в Египет

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Материалы уголовного дела в отношении журналиста Ивана Сафронова не содержат отсылки к его статье 2019 года в "Коммерсанте" о поставках российских истребителей в Египет. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Иван Палов.

"В материалах дела содержится информация о передаче Сафроновым в 2017 году чешской спецслужбе материалов о военно-техническом сотрудничестве РФ с одним из ближневосточных государств. Отсылки к той самой статье в "Коммерсанте", в которой рассказывалось о поставках самолетов в Египет, нет. Если бы она была, то была бы слишком очевидна связь дела Сафронова с его журналисткой деятельностью, а ФСБ это всячески отрицает", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что дело Сафронова могло быть непосредственно связано с этой статьей, опубликованной в марте 2019 года и затем удаленной с сайта издания

Во вторник утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как заявил позднее журналистам адвокат Евгений Смирнов, ФСБ подозревает Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.

ФСБ России возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.