В ДТП на Камчатке пострадали пять человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. На Камчатке вахтовый автобус, перевозивший туристов, попал в ДТП по пути к вулкану Горелый. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщила ТАСС врио руководителя краевого агентства по туризму Елена Лассаль.

"Туристов везли на вулкан Горелый. Поездка была организована частным лицом и участники экскурсии организатором не страховались. По имеющейся на этот час информации, водитель не справился с управлением, в результате чего не менее пяти человек получили травмы. Количество пострадавших уточняется. Первую помощь попавшим в ДТП оказывали проезжающие мимо туристы и сотрудники базы "Снежная долина", которая располагается неподалеку", - сказала Лассаль.

Происшествие случилось около 08:00 утра среды (23:00 мск вторника). На месте ДТП работают сотрудники краевой госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.