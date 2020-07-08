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В ДТП на Камчатке пострадали пять человек

По предварительным данным, инцидент произошел из-за водителя автобуса, который не справился с управлением

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. На Камчатке вахтовый автобус, перевозивший туристов, попал в ДТП по пути к вулкану Горелый. В результате инцидента пострадали пять человек. 

 Об этом сообщила ТАСС врио руководителя краевого агентства по туризму Елена Лассаль.

"Туристов везли на вулкан Горелый. Поездка была организована частным лицом и участники экскурсии организатором не страховались. По имеющейся на этот час информации, водитель не справился с управлением, в результате чего не менее пяти человек получили травмы. Количество пострадавших уточняется. Первую помощь попавшим в ДТП оказывали проезжающие мимо туристы и сотрудники базы "Снежная долина", которая располагается неподалеку", - сказала Лассаль.

Происшествие случилось около 08:00 утра среды (23:00 мск вторника). На месте ДТП работают сотрудники краевой госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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