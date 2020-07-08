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Житель Комсомольска-на-Амуре получил тюремный срок за призыв к терроризму

Суд приговорил его к двум годам колонии

ТАСС, 8 июля. Суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к двум годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности в социальных сетях, сообщила журналистам пресс-служба управления ФСБ России по Восточному военному округу.

"Суд признал гражданина России виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма") и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подсудимый в социальной сети Instagram разместил публикацию с призывом к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и местного самоуправления, а также другим противоправным действиям террористического характера. В суде житель Комсомольска-на-Амуре признал свою вину.

Кроме лишения свободы на два года, суд постановил запретить местному жителю пользоваться интернетом в течение четырех лет.

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