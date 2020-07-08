Более 2,3 млн жителей провинции Хубэй в КНР находятся в зоне бедствия из-за сильных ливней

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 2,3 млн жителей китайской центральной провинции Хубэй оказались в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом в среду сообщили местные власти.

Как следует из заявления правительства провинции, 2,314 млн человек оказались затронуты стихийным бедствием, два человека погибли, 42,2 тыс. человек эвакуированы в срочном порядке, еще 41,7 тыс. жителей нуждаются в помощи.

Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий в провинции превысила 384,6 тыс. га, более 420 домов разрушены, свыше 390 повреждены. Сумма прямого экономического ущерба составила 2,487 млрд юаней (около $354,3 млн).

По состоянию на вечер 7 июля 14 городов и 33 уезда провинции ввели меры экстренного реагирования на чрезвычайную ситуацию и борьбы с наводнениями.

Сильные ливни обрушились на провинцию Хубэй 4 июля.

Во вторник Государственный штаб по контролю за наводнениями и засухами КНР ввел повышенный (третий из четырех) уровень реагирования на угрозу наводнений на фоне непрекращающихся ливней в стране. Ранее на этой неделе штаб совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций КНР направил рабочие группы для ликвидации последствий стихийного бедствия в провинциях, находящихся в бассейне реки Янцзы.