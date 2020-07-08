Введенный из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации отменили на Чукотке

ТАСС, 8 июля. Режим ЧС регионального характера, введенный в июне из-за крупных лесных пожаров, отменен на Чукотке, сообщили ТАСС в окружном управлении МЧС.

"Благодаря дождям и похолоданию уровень пожарной опасности на территории округа снизился, в результате в Анадырском и Билибинском районах отменили введенный ранее режим ЧС. На сегодня в округе действуют два лесных пожара в Билибинском районе, оба локализованы", - уточнил собеседник агентства.

Жаркая погода и сухие грозы послужили причиной того, что в этом году с начала пожароопасного сезона на площади более 212 тыс. гектаров действовали 62 пожара. Власти Чукотки в июне приняли решение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации.