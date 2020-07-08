В Бурятии тушат почти 2 тыс. га лесных пожаров

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Бурятии, где пожароопасная обстановка ухудшается из-за установившейся жаркой и сухой погоды, за минувшие сутки возросла с 1,3 тыс. га до почти 2 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В минувшие сутки проводились работы по тушению 26 лесных пожаров. 10 ликвидированы, еще четыре очага возгорания в Баргузинском, Иволгинском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах локализованы на общей площади 189,3 га. На утро 8 июля продолжается тушение 12 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах, их общая площадь - около 1,9 тыс. га", - сообщили в ведомстве, добавив, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На территории Забайкальского национального парка в Баргузинском районе продолжается тушение лесного пожара на площади 1,2 тыс. га. В целом, к тушению огня в республике привлечены около 800 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники, задействовано 167 единиц лесопожарной техники. Для оказания помощи в регион прибыл самолет МЧС России Бе-200. Кроме того, из Хабаровского края направлен сводный отряд парашютистов-десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

В РАЛХ сообщили, что на севере Бурятии - в Муйском, Северо-Байкальском, Курумканском и Баргузинском районах - наблюдается задымленность. "Задымленность связана с лесными пожарами на территории Бурятии, Иркутской области и Республики Саха (Якутия)", - уточнили в пресс-службе. По данным регионального управления Роспотребнадзора, превышения ПДК вредных веществ в связи с задымлением нет, это показали проведенные анализы проб воздуха.

В последние две недели на территории региона сохраняется жаркая сухая погода, температура поднимается до плюс 33 градусов, в некоторых районах и в городе Улан-Удэ зарегистрирован самый высокий (пятый) класс пожарной опасности в лесах. В лесах Баргузинского района с 6 июля ввели режим ЧС.

Пожароопасный сезон в Бурятии в этом году начался в апреле. С начала апреля в республике действует особый противопожарный режим. За три месяца в республике зарегистрировано более 420 природных пожаров на общей площади около 75 тыс. га. Оперативность тушения в первые сутки составляет 86,1%.