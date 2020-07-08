В Приамурье задержали вербовщика в ряды террористов

ТАСС, 8 июля. Вербовщика в ряды запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" задержали и заключили под стражу в Благовещенске. Об этом сообщается в среду на сайте Благовещенского городского суда Амурской области. Он арестован до 6 сентября.

"По версии следствия, выходец из одной из стран ближнего зарубежья причастен к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России), ее символики, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки", - говорится в сообщении.

В задачи задержанного входила поддержка террористической деятельности и вовлечение в нее местных жителей и мигрантов. Он склонял людей к участию в боевых действиях за рубежом.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет").