Прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщается в среду в релизе ведомства.

"Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - говорится в сообщении.

В среду утром в сахалинском международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово) самолет, следовавший рейсом Владивосток - Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку. На борту находились 28 пассажиров и семь членов экипажа. Все они смогли улететь через час после посадки на другом самолете.

По информации пресс-службы прокуратуры, предварительно установлено, что во время полета экипаж почувствовал запах плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов. Командир принял решение произвести аварийную посадку на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске. Посадка была произведена благополучно. Судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали, отказов систем авиационной техники не зафиксировано. Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась.