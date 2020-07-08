Прокуратура проводит проверку в связи с затоплением рыболовного судна в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку в связи с затоплением рыболовного мотобота в районе одного из островов вблизи Владивостока. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

ЧП произошло 7 июля. Экипажу судна в составе четырех человек удалось спастись.

"По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания по факту затопления мотобота "Атлант-2" во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова города Владивостока Приморского края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что капитан судна сообщил о поступлении воды в трюм накануне днем во время промысла, затем связь была потеряна. В результате спасательной операции все члены экипажа доставлены на берег. Их состояние удовлетворительное. Судно затонуло. Прокуратура устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщил ТАСС представитель компании-судовладельца, разлива топлива во время ЧП не произошло, в ближайшее время планируется организовать поиск затонувшего судна и его водолазный осмотр. После этого будет принято решение о возможности его подъема.