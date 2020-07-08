Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова в деле о госизмене

"Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану. Это отличает это дело от других подобных дел. В нем нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений", - сказал адвокат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Во вторник утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). По сведениям адвокатов, дело было возбуждено 6 июля, оно уже насчитывает семь томов. ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

По данным источника в правоохранительных органах, следственную группу по делу Сафронова возглавляет следователь ФСБ Александр Чабан, который расследовал уголовные дела о шпионаже и госизмене в отношении 76-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и экс-члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан.