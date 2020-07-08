Суд отправил под домашний арест фигурантов дела об обрушении перекрытий в ТЦ под Кировом

КИРОВ, 8 июля. /ТАСС/. Зуевский районный суд поместил под домашний арест бригадира и индивидуального предпринимателя по делу об обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Зуевке Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в суде.

"Бригадиру и индивидуальному предпринимателю избран [в качестве меры пресечения] домашний арест до 5 сентября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

ЧП произошло утром 5 июля. Площадь обрушения составила 250 кв. м. В результате происшествия один рабочий получил травмы, еще трое - жители Уржумского района - погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

Бригадир и индивидуальный предприниматель, которому принадлежит строящийся торговый центр, были задержаны. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК, предприниматель для проведения строительно-монтажных работ нанял строительную бригаду, заключив с бригадиром договор подряда. Как сообщил ТАСС глава Зуевского района Анатолий Кощеев, строители возводили здание не по проекту, который предоставлялся для получения разрешения на строительство.