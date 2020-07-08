СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве таксиста в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство таксиста в Москве. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"30-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Ночью 24 июня этого года нетрезвая компания воспользовалась услугами такси в Зеленоградском округе столицы. Водитель такси отказался продолжать их везти. В ответ на это один из пассажиров вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его. Таксист был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, впал в кому и 6 июля умер.