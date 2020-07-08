Прокуратура направила в суд дело об избиении в аптеке историка Назарова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело об избиении 82-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова в аптеке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столицы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы", - сказала она. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

31 марта в аптеке на улице Плющиха мужчина 1954 года рождения в ходе конфликта ударил 82-летнего ученого, в результате он упал, ударившись затылком о витрину.