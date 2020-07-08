В ДТП в Воронежской области пострадали пять человек

ВОРОНЕЖ, 8 июля. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовой "Газелью" в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в среду около 05:00 мск на 524-м км автотрассы М-4 "Дон". "По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Quoris, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Газель Некст", перевозившим домашнюю птицу", - говорится в сообщении.

"В результате аварии пострадали пять человек. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.