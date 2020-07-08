Адвокат не исключил возможности допроса Рогозина по делу Сафронова

"Могут, но не обязательно, - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы" в среду, отвечая на вопрос о возможности допроса Рогозина. - Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках Роскосмоса, а той деятельности, когда он работал журналистом в известных СМИ", - сказал Павлов.

Адвокат отметил, что в подобных делах обыски, как правило, проводятся у всего окружения подозреваемого. "Уверен, что обыски будут и в Роскосмосе на его рабочем месте", - добавил Павлов.

Во вторник утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). По сведениям адвокатов, дело было возбуждено 6 июля, оно уже насчитывает семь томов. ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.