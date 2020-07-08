СМИ: более 8 тыс. квартир и частных домов в Японии остались без водоснабжения из-за ливней

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 8,6 тыс. квартир и частных домов, расположенных в юго-западной и центральной части Японии, остались без подачи воды из-за охвативших эти районы сильных ливней. Об этом в среду сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Отмечается, что от стихии больше всего пострадала префектура Кумамото на острове Кюсю, где водоснабжение было прекращено в более чем 6,7 тыс. квартир и частных домов.

В результате мощных ливней на острове Кюсю за последние три дня погибли около 60 человек, 17 считаются пропавшими без вести. Сейчас фронт осадков сместился с Кюсю в центр главного японского острова Хонсю. На Кюсю, в частности, возобновили работу три завода крупнейшего в Японии автомобилестроительного концерна Toyota Motor.