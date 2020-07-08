На Воронежском водохранилище столкнулись катера

ТАСС, 8 июля. Два катера столкнулись вечером 7 июля на Воронежском водохранилище, в результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова рассказала, что владелец одного из катеров посадил за штурвал человека без права управления маломерными судами. Другой судоводитель отказался проходить медпроверку на состояние алкогольного опьянения.

Владельца и судоводителя катера привлекли к административной ответственности за управление судном без прав. Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.