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Арест Ивана Сафронова

Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

По делам о государственной измене оперативная разработка занимает не менее двух лет, рассказал Иван Павлов
Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет. Такое мнение высказал адвокат Иван Павлов.

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"В этом постановлении о возбуждении уголовного дела есть даты, упоминаются документы от сентября прошлого года. Вся эта работа началась не в 2019 году и, может, даже не в 2018 году", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По словам Павлова, по делам о государственной измене оперативная разработка занимает не менее двух лет.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

В 2012-2017 годах Сафронов работал в газете "Коммерсант". Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, однако защита придерживается другого мнения. Во вторник он был задержан и арестован, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Он содержится в СИЗО "Лефортово".

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