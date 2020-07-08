В Петербурге задержали сотрудника миграционной полиции по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Оперативники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге сотрудника миграционной службы полиции по подозрению в убийстве 52-летнего бывшего сотрудника милиции из-за 1 млн рублей, которое было совершено в мае этого года, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Уголовный розыск по подозрению в преступлении задержал сотрудника миграционной службы, а также еще одного бывшего сотрудника правоохранительных органов как подельника", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что еще в мае в правоохранительные органы поступило обращение о пропаже 52-летнего бывшего сотрудника милиции. В ходе разбирательства установлено, что пропавший жаловался родственникам на то, что ему отказываются возвращать деньги на сумму около 1 млн рублей, которые у него занял мужчина.

В дальнейшем с помощью камер наблюдения было выявлено, что пропавший в середине мая сел в иномарку, принадлежащую задержанному сотруднику миграционной службы, которая поехала в Колпинский район города. Домой он после этого не возвращался.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в салоне машины в момент преступления находились двое задержанных, которые убедили экс-милиционера встретиться с ними под предлогом возврата долга, однако вместо этого убили его, а тело спрятали. "Местонахождение [тела] погибшего установлено, двое задержанных переданы следователям, которые расследуют уголовное дело об убийстве", - отметил собеседник ТАСС.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.