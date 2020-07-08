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Арест Ивана Сафронова

Члены ОНК попытаются посетить Сафронова в СИЗО "Лефортово"

Сейчас там объявлен карантин из-за распространения коронавируса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы постараются посетить советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в СИЗО "Лефортово", несмотря на карантин, объявленный в изоляторе. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

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"Сейчас в СИЗО "Лефортово" объявлен карантин из-за коронавирусной инфекции. Несмотря на это, мы постараемся попасть туда и посетить Сафронова", - сказал он.

Накануне утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

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