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В Чебоксарах пострадали шесть человек в результате наезда троллейбуса на бетонный столб

По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ системы торможения троллейбуса

ТАСС, 8 июля. Троллейбус с 20 пассажирами въехал в бетонный столб в Чебоксарах, шесть человек обратились за помощью к медикам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"8 июля в Чебоксарах около 10:30 мск возле остановки общественного транспорта "Гостиница Чувашия" произошло ДТП с участием троллейбуса. Предварительно, шестеро пассажиров троллейбуса с ушибами обратились в медицинское учреждение", - сказала собеседница агентства.

Всего в момент ДТП в салоне находилось около 20 человек. По предварительной информации МВД, авария могла произойти из-за отказа системы торможения. Водитель заметила пешехода на нерегулируемом переходе и стала останавливать троллейбус, но тот потерял управление. Чтобы не сбить человека, водитель совершила наезд на бетонный столб.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.

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