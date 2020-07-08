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В Самаре горят два частных дома

В МЧС отмечают, что есть угроза распространения огня на три соседних здания

ТАСС, 8 июля. Два частных дома горят в Железнодорожном районе Самары, площадь пожара составляет 600 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Набережная реки Самара, 729 поступила в 10:57 мск. "Происходит горение двух частных домов на площади 600 кв. метров. Объявлен повышенный ранг вызова - пожар № 2", - сказали в пресс-службе.

Для борьбы с огнем пожарные задействовали корабль "Геннадий Яровой". В МЧС отметили, что есть угроза распространения пламени на три рядом стоящих дома.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

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