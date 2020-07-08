Чешский депутат считает, что дело Сафронова может ухудшить отношения РФ и Чехии

ПРАГА, 8 июля. /ТАСС/. Дело Ивана Сафронова, арестованного ФСБ по подозрению в госизмене и работе на чешские спецслужбы, может привести к ухудшению отношений России и Чехии. Такую точку зрения высказал в среду председатель комиссии Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента по контролю за Управлением по внешним связям и информации (разведки - прим. ТАСС) Павел Блажек.

Во вторник адвокат Сафронова Евгений Смирнов со ссылкой на материалы уголовного дела в отношении экс-журналиста сообщил, что, по версии следствия, Сафронов работал именно на эту чешскую спецслужбу и делал это "из корыстных побуждений".

"Ожидаю ухудшения чешско-российских отношений", - сказал Блажек. Вместе с тем он, как и другие члены комиссии, воздержался от других комментариев. Другие политики и представители государственных органов, включая МИД и силовые ведомства республики, также не высказываются по этой теме.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отношения России и Чехии на фоне последних событий, в том числе связанных с делом Сафронова, вспомнил о другом инциденте - демонтаже памятника маршалу Коневу в Праге. Он отметил, что "отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных и центральных властей [этой страны]". "Это негативно сказалось на общем фоне наших двусторонних отношений, но Россия выступает за добрые связи со всеми странами, включая и Чехию", - добавил представитель Кремля.

Экс-журналист, советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ. ФСБ России возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд Москвы отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.