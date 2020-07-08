{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест Ивана Сафронова

Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

Советник главы Роскосмоса подозревается в госизмене
Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Представители защиты обжаловали арест бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене.

На эту тему
Что известно об аресте Ивана Сафронова

Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов.

"Мной и адвокатом Иваном Павловым подготовлена апелляционная жалоба на решение о заключении Сафронова под стражу", - сказал он.

Защита просит назначить Сафронову меру пресечения, не связанную с лишением свободы. 

Теги
РоссияАрест Ивана Сафронова
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, нападавшего на женщин в парке
Злоумышленник напал на двух женщин в парке "Семья" в Нижнекамске
Читать полностью