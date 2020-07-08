Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Представители защиты обжаловали арест бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене.
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Что известно об аресте Ивана Сафронова
Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов.
"Мной и адвокатом Иваном Павловым подготовлена апелляционная жалоба на решение о заключении Сафронова под стражу", - сказал он.
Защита просит назначить Сафронову меру пресечения, не связанную с лишением свободы.