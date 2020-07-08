{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, нападавшего на женщин в парке

Злоумышленник напал на двух женщин в парке "Семья" в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, который нападал на женщин в парке Нижнекамска, сообщила журналистам в среду пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"В отношении мужчины, который нападал на женщин в Нижнекамске, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время подозреваемый будет задержан. Расследование взято прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК по Татарстану провести проверку после публикаций в СМИ о нападениях мужчины на женщин в парке в Нижнекамске.

По данным пресс-службы МВД Татарстана, 3 июля в Нижнекамске мужчина 1986 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам в парке "Семья". Его задержали сотрудники полиции и составили протокол о мелком хулиганстве.

Теги
РоссияТатарстан
Двое погибли и семеро пострадали из-за камнепада в Австрии
Инцидент произошел в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм
Читать полностью