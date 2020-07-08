Суд смягчил меру пресечения дочери экс-чиновника Ростехнадзора по делу о хищениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения дочери бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова Елене по делу об особо крупном мошенничестве. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, вместо домашнего ареста женщине избран запрет определенных действий.

"Слабиковой избран запрет определенных действий сроком по 11 октября 2020 года. Ей запрещено покидать место жительства с 22:00 мск по 08:00 мск, общаться с участниками производства по делу, кроме адвокатов и членов семьи, запрещено получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать сеть Интернет", - сказано в сообщении пресс-службы.

Следователь вышел с ходатайством о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, однако в удовлетворении ему было отказано. Защита Слабиковой и сама она пояснили, что установленную ранее меру Слабикова не нарушала, имеет несовершеннолетнего ребенка, в данный момент находится на 32-й неделе беременности и ей необходимо постоянное медицинское наблюдение. Кроме того, женщина раскаивается в содеянном.

При этом отцу обвиняемой Григорию Слабикову суд меру пресечения в виде домашнего ареста продлил.