Персонал больницы в Москве привлекли к ответственности из-за упавшей из окна девочки

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семилетняя девочка упала из окна больницы в Москве, весь персонал отделения, где это произошло, привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что семилетнюю девочку вместе с мамой госпитализировали в больницу из-за гнойной раны на ноге. Когда мать уехала за вещами, девочка перестала слушаться врачей. Она пробралась в свободную палату, где было открыто окно, встала на подоконник и упала.

"По факту произошедшего случая в больнице была проведена служебная проверка. <…> По результатам проведенной учреждением проверки медицинский персонал отделения привлечен к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что мать ребенка отказалась от совместного нахождения в стационаре. Девочка была размещена в двухместной палате с другим пациентом, который находился под присмотром своей бабушки. В связи с беспокойным поведением девочки персонал связался с мамой и настоял на ее возвращении для совместного пребывания с ребенком.

Во время проведения процедур медицинской сестрой другому пациенту, девочка самостоятельно открыла дверь в свободную палату, находящуюся непосредственно рядом с сестринским постом, прошла к окну, забралась на подоконник и соскользнула с него.

"В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей в травматолого-ортопедическом отделении, в сопровождении мамы и на фоне проводимого лечения идет на поправку", - добавляется в материале.