Приговор главе карельского "Мемориала" огласят 22 июля

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд 22 июля огласит приговор в отношении главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия. Об этом журналистам в среду сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"Дата вынесения приговора - 22 июля", - сказал он.

О содержании последнего слова Юрия Дмитриева его защитник говорить не стал, отметив, что длилось оно около 40 минут.

Во вторник в петрозаводском суде начались прения по делу Юрия Дмитриева. Прокуратура потребовала наказания для главы карельского "Мемориала" в виде 15 лет колонии строгого режима. Защита попросила оправдать Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии и сексуальном насилии, не оспаривается лишь обвинение в хранении частей оружия.

История дела Дмитриева

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Дмитриев не признает себя виновным.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.