В Альметьевске в Татарстане загорелся фасад ТЦ "Панорама"

ТАСС, 8 июля. Фасад торгового центра "Панорама" горит в городе Альметьевске в Татарстане. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожар локализован.
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В 15.05 (мск) 8 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщение о задымлении в ТЦ «Панорама» на ул.Ленина, 100 г. Альметьевска. Силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому вызову №2. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение фасада здания. Образовалось плотное задымление. Здание было закрыто, ТЦ не работал, внутри находилась охрана. Два звена ГДЗС произвели проверку помещений здания на скрытые очаги, работали 4 ствола снаружи, 1 ствол на крыше с автолестницы, установленной на кровлю здания, 1 ствол внутри. Пострадавших, погибших нет. #вместеонлайн #воновости #новости #пожар #трцпанорама
"По адресу: улица Ленина, 100, горит фасад торгового центра "Панорама". Наблюдается плотное задымление. В настоящий момент пожар локализован", - сказал собеседник агентства, добавив, что обвалилась часть фасада.
В ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о локализации. Там уточнили, что сообщение о задымлении поступило в 15:05 мск. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит фасад здания, которое было закрыто. ТЦ не работал, внутри находилась охрана. "Пострадавших, погибших нет. В 15:15 мск локализация пожара", - говорится в сообщении. Пожарные работают по второму (повышенному) рангу сложности.
ТЦ "Панорама" находится в центральной части города. В нем располагается множество магазинов, фудкорт, рестораны, кинотеатр, а также развлекательная зона.
В новость были внесены изменения (16:09 мск) - добавлены информация МЧС и подробности.