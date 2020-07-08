В Альметьевске в Татарстане загорелся фасад ТЦ "Панорама"

ТАСС, 8 июля. Фасад торгового центра "Панорама" горит в городе Альметьевске в Татарстане. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожар локализован.

"По адресу: улица Ленина, 100, горит фасад торгового центра "Панорама". Наблюдается плотное задымление. В настоящий момент пожар локализован", - сказал собеседник агентства, добавив, что обвалилась часть фасада.

В ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о локализации. Там уточнили, что сообщение о задымлении поступило в 15:05 мск. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит фасад здания, которое было закрыто. ТЦ не работал, внутри находилась охрана. "Пострадавших, погибших нет. В 15:15 мск локализация пожара", - говорится в сообщении. Пожарные работают по второму (повышенному) рангу сложности.

ТЦ "Панорама" находится в центральной части города. В нем располагается множество магазинов, фудкорт, рестораны, кинотеатр, а также развлекательная зона.

В новость были внесены изменения (16:09 мск) - добавлены информация МЧС и подробности.