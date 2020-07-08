В одном из хуторов Волгоградской области загорелись 10 частных домов

ТАСС, 8 июля. Пожар с поля с пшеницей перешел на десять частных жилых домов в населенном пункте Княженский 2 в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Произошел переход ландшафтного пожара на десять частных жилых домов. Всего в населенном пункте 50 домов с населением 84 человека, пострадавших нет, население эвакуировано", - сказали в министерстве.

По данным МЧС, на место пожара готовятся вылететь два ведомственных вертолета Ми-8.

Информация о пожаре в поступила в 12:01 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит поле с пшеницей общей площадью 100 га. Из-за угрозы перехода огня на жилые дома эвакуировали всех местных жителей.

В тушении пожара принимают участие 34 человека, задействованы восемь единиц техники.