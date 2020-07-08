Защита обжаловала арест замминистра науки Марины Лукашевич

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Представители защиты замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова обжаловали их арест по делу о хищении более 50 млн рублей, сообщил ТАСС адвокат Виталий Басов.

Тверской суд арестовал их до 16 августа.

"Мы обжаловали арест, защитники Лукашевич тоже подали жалобу", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Лукашевич представляла в Министерство образования и науки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием выполненных работ Лукашевич осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Попов Николай (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Попову Николаю для их последующего распределения между членами преступной группы.

Таким образом, считает следствие, есть все основания полагать, что переданные для исполнения госконтрактов деньги похищаются членами преступной группы. Всего было пять контрактов (от 29 марта 2016 года - 2,375 млн рублей, от 28 октября 2016 года - на 6,3 млн рублей, от 11 октября 2016 года - 3,2 млн рублей, от 31 августа 2016 года - на 18,83 млн рублей, от 11 мая 2016 года - на 19,68 млн рублей). Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50,385 млн рублей.