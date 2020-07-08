Гендиректора "дочки" "Газпрома" задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в коррупции

ТАСС, 8 июля. Генеральный директор компании "Газпромтрансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере или группой лиц с вымогательством взятки") задержан генеральный директор ООО "Газпромтрансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай", - отмечается в сообщении.

"В ходе обыска в рабочем кабинете подозреваемого изъяты крупные суммы денег, а также электронная техника - предметы взятки. В ближайшее время Югаю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров. В частности, по контракту на поставку оборудования, который был заключен с саратовской фирмой, злоумышленники вымогали у поставщика и получили электронную технику на 450 тыс. рублей и 200 тыс. рублей.

Миних заключен под стражу, еще два фигуранта находятся под домашним арестом.