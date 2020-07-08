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Арест Ивана Сафронова

В суд поступила жалоба защиты советника главы Роскосмоса Сафронова на арест

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Суд получил жалобу защиты на арест бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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Что известно об аресте Ивана Сафронова

"В Лефортовский суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на избрание Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

На данный момент в суд поступили жалобы от двух адвокатов из пяти - Евгения Смирнова и Ивана Павлова. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Экс-журналист, советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ. ФСБ России возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Лефортовский суд отправил его под арест до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии.

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