В Ставропольском крае горят два склада на заводе минеральной воды

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Два склада горят на территории завода розлива минеральной воды "Октябрь А" в станице Суворовская в Предгорном районе Ставропольского края, предварительная площадь пожара составляет 2 850 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на территории завода, расположенного по адресу: Черкесское шоссе, 32, поступила в 14:47 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение двух складов, по предварительной информации, на общей площади 2 850 кв. м", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Сведения о погибших и пострадавших не поступали. К тушению пожара привлекли 43 человек и 16 единиц техники.

В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что угрозы распространения огня на месте горения складов нет. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

"Наблюдается сильное задымление, угрозы распространения огня нет, есть угроза обрушения кровли. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.