Природные пожары могут угрожать нескольким поселкам Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Ландшафтные пожары могут угрожать нескольким поселкам в трех районах Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе обладминистрации, отметив, что губернатор Андрей Бочаров провел оперативный штаб, на котором были даны дополнительные поручения по усилению группировки сил и средств региональной противопожарной службы.

Случаи возгорания сегодня зафиксированы в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе - город Михайловка.

"Глава региона акцентировал внимание, что при угрозе дополнительного распространения огня необходимо принять меры по защите людей, при необходимости организовать эвакуацию жителей населенных пунктов, находящихся под угрозой распространения огня. Для координации работы по тушению возгораний в муниципалитеты направлены ответственные должностные лица. Кроме того, начальнику Главного управления МЧС по Волгоградской области поручено запросить дополнительную поддержку авиации по тушению лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Планы по эвакуации

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов в свою очередь сообщил о планах об эвакуации еще одного населенного пункта из-за степного пожара. "В Ольховском районе идет тушение степного пожара. Есть угроза населенному пункту Липовка, принимается решение об эвакуации жителей", - сказал Уланов.

Он добавил, что и в Ольховском, и в Михайловском районе, где уже эвакуированы жители населенного пункта Княжеский 2, "тушение огня осложняет сильный порывистый ветер". "Размер поля, на котором горит пшеница в Михайловском районе, - 100 га", - уточнил представитель регионального главка МЧС.

По словам Уланова, к местам пожара направлены оперативные группы ГУ МЧС. В обладминистрации ТАСС отметили, что эвакуированных жителей населенного пункта Княжеский 2 для эвакуированных организовывается пункт временного размещения.

В Волгоградской области сохраняется особый противопожарный режим. Сильный порывистый ветер и экстремальные температуры способствуют быстрому распространению огня. До 26 июля продлен срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В данную новость были внесены изменения (17:08 мск) - добавлена информация МЧС.