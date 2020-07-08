Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Панорама" в Альметьевске

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Самостоятельно эвакуировались 45 человек (персонал магазинов с отдельным входом). В 15:24 локализация на фасаде здания. В 15:38 ликвидация открытого горения внутри помещений и на фасаде здания (площадь пожара на фасаде порядка 50 кв. метров)", - говорится в сообщении.

Очаг пожара находился внутри здания на третьем этаже в помещении магазина на площади 1 кв. метр. Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что часть фасада горящего торгового центра обвалилась. Сведения о пострадавших не поступали.

Прокуратура начала проверку в связи произошедшим пожаром. "На место происшествия выехали заместители альметьевского городского прокурора Роман Шипков и Сергей Карамзин, принимающие участие в работе оперативного штаба. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение на объекте требований норм пожарной безопасности, выявят ответственных за это происшествие лиц", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Татарстана.