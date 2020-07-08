В центре Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в центре Петербурга молодого человека по подозрению в оправдании терроризма с целью устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти. Об этом журналистам в среду сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативники Центра "Э" задержали гражданина, который размещал в социальной сети материалы, оправдывающие террористическую деятельность", - сказано в сообщении ГУ МВД.

Молодой человек был задержан в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов на Гороховой улице. Полицейские установили, что 23-летний подозреваемый, используя свою учетную запись в одной из соцсетей, размещал на своей странице материалы, которые по результатам экспертизы содержали признаки "оправдания совершение взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей <...> с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти".

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). По решению суда подозреваемый был заключен под стражу.