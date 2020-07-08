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Четверо человек пострадали при падении подъемного крана на два жилых дома в Лондоне

Пожарные помогают людям, которые оказались заблокированы внутри одного из них

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Четверо человек пострадали в среду при падении подъемного крана на двухэтажный жилой дом на востоке Лондона. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Примерно в 14:39 среды, 8 июля, полиция была вызвана на улицу Гейл-стрит в связи с сообщениями об обрушении крана на жилой дом и территорию строительной площадки. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. К настоящему моменту мы получили информацию о четырех пострадавших", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел в районе Боу в восточной части Лондона. Кран повредил два здания. Как сообщает телеканал Sky News, на месте работают пожарные, помогающие людям, которые оказались заблокированы внутри одного из них.

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