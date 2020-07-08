Суд в Крыму арестовал четверых подозреваемых подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал до сентября четырех из семи подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которых задержали во вторник. Об этом сообщается в среду на сайте суда.

В Центре общественных связей ФСБ России во вторник сообщили о задержании в Крыму трех главарей и четырех активных участников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Одного из них - инвалида первой группы по зрению Александра Сизикова - во вторник вечером поместили под домашний арест до 2 сентября.

"Проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, суд постановил избрать в отношении М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 сентября 2020 года", - говорится в сообщении. Аналогичные решения вынесены в отношении еще двоих фигурантов дела, один арестован до 1 сентября.

На сайте сообщается, что в судебных заседаниях рассмотрены ходатайства следователей УФСБ России по Крыму и Севастополю, по данным которых арестованные организовали и участвовали в деятельности ячейки запрещенной организации путем проведения конспиративных собраний, скрытой антироссийской, антиконституционной деятельности в виде оправдания и пропаганды идей этой организации среди населения, склоняя жителей к участию в ее деятельности и воздействуя при этом на их религиозные чувства.

В ЦОС ранее сообщали также, что у подозреваемых изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации.